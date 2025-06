Si è avvalso della facoltà di non rispondere Emanuele Sircana, il ventenne accusato dell'omicidio di Mario Sedda, il poeta di strada di 39 anni di Porto Torres la notte tra il 29 e il 30 marzo del 2021. Comparso questa mattina davanti al giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minori di Quartucciu, per sostenere l'interrogatorio di garanzia, il giovane ha rilasciato dichiarazioni spontanee, sostenendo di non essere stato l'autore dell'omicidio.

Sircana è assistito dall’avvocata Alessandra Delrio. Aveva 16 quando Sedda venne prima torturato e poi ucciso: il suo corpo venne ritrovato il primo aprile del 2021, nell'area verde tra via dell'Erica e via Sassari, all'ingresso della città. Il legale Delrio attende la conclusione delle indagini da parte della Procura, nel frattempo il giovane resterà rinchiuso nel carcere minorile di Quartucciu.

È accusato di omicidio aggravato per aver adoperato sevizie e per aver agito con crudeltà, nonché di vilipendio di cadavere per aver deturpato il corpo con prodotti chimici.

© Riproduzione riservata