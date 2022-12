L'area è già stata sottoposta a sequestro dall'Autorità giudiziaria. L'incendio totalmente domato. Ma ammontano ad almeno un milione di euro i danni del rogo nel porto di Castelsardo, partito alle 5 di stamattina, sulle cui cause indagano i carabinieri.

Le fiamme hanno colpito sette imbarcazioni, tutte di notevole valore: yacht dagli 8 ai 12 metri.

«Una barca per fortuna è stata colpita solo di striscio - commenta il sindaco di Castelsardo Antonio Capula - . I danni causati sono molto importanti. Le fiamme non sono purtroppo una novità nel porto di Castelsardo, già un fatto simile era accaduto nel 2013. Sono davvero costernato per l'accaduto ma mi auguro che i moli tornino presto alla funzionalità dopo gli accertamenti del caso».

L'incendio del 2013 coinvolse ben 11 imbarcazioni, per un milione e mezzo di danni. Fu probabilmente dovuto ad un corto circuito. È ancora in piedi la causa tra assicurazione e società di gestione dei moli.

Difficile al momento dire le cause che hanno innescato l'incendio di oggi, tra le ipotesi c'è anche quella dolosa ma non è l'unica. I carabinieri stanno già vagliando le immagini delle telecamere puntate sui moli e non solo.



