Dall'asilo al Museo della memoria: Thiesi disegna il proprio futuroOk dell'aula al piano del sindaco Salvatore Tanca. Rigenerazione urbana, tasse invariate, digitalizzazione e un centro commerciale naturale nel programma della giunta
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Il Consiglio comunale di Thiesi ha preso atto, nella seduta del 16 settembre, delle linee programmatiche di mandato 2026-2031 illustrate dal sindaco Salvatore Tanca (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it). Il programma si articola in sei direttrici: servizi alla persona, cultura e turismo, scuola e giovani, territorio e ambiente, sviluppo economico e innovazione amministrativa.
Sul fronte sociale, l'amministrazione punta all'attivazione dell'asilo nido Pnrr, alla realizzazione di un centro diurno per anziani e al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e dei rapporti con la sanità territoriale. Per cultura e turismo sono previsti il potenziamento della nuova biblioteca, il progetto per trasformare Casa Flores in Museo della memoria, la valorizzazione dei monumenti e della lingua sarda e la costruzione di un'offerta turistica integrata.
Scuola, sport e politiche giovanili comprendono il completamento degli interventi sugli edifici scolastici, il sostegno alle associazioni, la riqualificazione del palazzetto e la creazione di un centro giovani. Ampio spazio anche alla rigenerazione urbana e alla tutela del territorio, con il completamento del Puc, il recupero del centro storico, interventi sulla viabilità, efficientamento energetico, prevenzione del rischio idrogeologico e riqualificazione del cimitero.
Per lo sviluppo economico, il programma punta sulla creazione di un centro commerciale naturale, sul sostegno a imprese e professionisti, sulla valorizzazione dell'agricoltura e sul miglioramento delle infrastrutture produttive. Infine, l'amministrazione propone un Comune più efficiente, digitale, trasparente e partecipato, con l'obiettivo di mantenere invariata la pressione tributaria, migliorare i servizi ai cittadini, rafforzare la comunicazione istituzionale e promuovere legalità, trasparenza e partecipazione.