Imparare le tecniche del disegno, con uno stile particolare che accende la fantasia anche in quelle persone che non si sono mai cimentate nella pittura.

A ottobre prende il via il Laboratorio Manga, la nuova attività gratuita promossa dal Centro in Rete di Porto Torres e dedicata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 24 anni.

A cura della maestra Inna Boiko, il laboratorio è aperto a tutti: non è necessario saper già disegnare o avere esperienza con i manga. Un'occasione per mettersi alla prova, imparare nuove tecniche, sperimentare e divertirsi attraverso il disegno e il mondo dei manga.

Una vera scuola per imparare le basi del fumetto giapponese e consentire ai partecipanti di disegnare il primo manga, con  la tavoletta Lcd, un gioco che guiderà passo dopo passo nella creazione di personaggi, ambientazioni, espressioni e storie tipiche del fumetto giapponese.

Il programma prevede un percorso formativo pratico ogni mercoledì, dalle 16 alle 17.30, con tre incontri complessivi presso la Casa delle Associazioni – via Principe di Piemonte 72E, Porto Torres. La partecipazione è completamente gratuita, da effettuarsi sul sito www.centriinrete.it (388 7532836). 

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