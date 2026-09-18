A Porto Torres nasce il primo laboratorio di disegno mangaAttività gratuita promossa dal Centro in Rete e dedicata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 24 anni
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Imparare le tecniche del disegno, con uno stile particolare che accende la fantasia anche in quelle persone che non si sono mai cimentate nella pittura.
A ottobre prende il via il Laboratorio Manga, la nuova attività gratuita promossa dal Centro in Rete di Porto Torres e dedicata a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 24 anni.
A cura della maestra Inna Boiko, il laboratorio è aperto a tutti: non è necessario saper già disegnare o avere esperienza con i manga. Un'occasione per mettersi alla prova, imparare nuove tecniche, sperimentare e divertirsi attraverso il disegno e il mondo dei manga.
Una vera scuola per imparare le basi del fumetto giapponese e consentire ai partecipanti di disegnare il primo manga, con la tavoletta Lcd, un gioco che guiderà passo dopo passo nella creazione di personaggi, ambientazioni, espressioni e storie tipiche del fumetto giapponese.
Il programma prevede un percorso formativo pratico ogni mercoledì, dalle 16 alle 17.30, con tre incontri complessivi presso la Casa delle Associazioni – via Principe di Piemonte 72E, Porto Torres. La partecipazione è completamente gratuita, da effettuarsi sul sito www.centriinrete.it (388 7532836).