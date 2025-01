La passione per la lettura passa attraverso ben 11 comuni della Provincia di Sassari- Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Ploaghe, Ossi, Putifigari, Tissi, Uri e Usini – realtà che hanno ricevuto il titolo di “Città che legge 2024-2026”.

Un riconoscimento promosso dal Centro per il libro e la lettura che premia i territori che si distinguono per il loro impegno nella promozione della lettura e nella diffusione della cultura.

Il titolo permetterà ai comuni di partecipare a bandi per ottenere finanziamenti per promuovere la lettura, che vedranno in prima linea le singole biblioteche che fanno parte del sistema bibliotecario Coros Figulinas. Un traguardo raggiunto grazie all’impegno delle associazioni, librerie, Pro loco e a tutti i partner del Patto per la Lettura che, con la loro collaborazione, hanno permesso di realizzare un obiettivo, quello della crescita socio-culturale delle comunità urbane, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

