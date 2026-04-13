Il Comune di Porto Torres ha affidato il servizio di monitoraggio e decoro degli arenili, salvamento a mare e assistenza alle persone in condizioni di inabilità per le spiagge libere del territorio alla società Vosma cooperativa sociale, per l’annualità 2026.

La proroga è stata concessa dall’amministrazione comunale alle stesse condizioni e cifre stabilite dal contratto stipulato nel giugno dello scorso anno, per l’importo complessivo pari a circa 59mila euro.

Il servizio, presumibilmente, garantito nei mesi di luglio e agosto, periodo di maggiore afflusso di bagnanti, con presenze nelle spiagge principali di Balai, Scogliolungo e Acque Dolci. A disposizione ci saranno le passerelle per accompagnare in acqua le persone con disabilità, oltre ad una sedia per favorire il bagno ai soggetti con difficoltà motorie.

Dopo l’affidamento triennale, l’amministrazione sceglie quest’anno la formula annuale per la concessione del servizio, con possibilità di un’eventuale proroga per l’annualità successiva.

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