È approdata questa mattina poco dopo le 6 nella banchina Dogana Segni, nel porto commerciale di Porto Torres, La Belle de Oceans, la nave da crociera costruita nel 1989 che naviga sotto bandiera del Belgio.

Di lingua francese la maggior parte dei 129 passeggeri che, accolti dal personale dell’ufficio Turistico della Stazione marittima “Nino Pala”, hanno deciso in parte di restare in città, mentre altri hanno scelto le escursioni in altre località della provincia di Sassari.

La nave, lunga 103 metri, elegante e maestosa, ha toccato lo scalo turritano dopo aver lasciato il porto di Ajaccio, in Corsica. Tre gli approdi in calendario nello scalo turritano per l’anno 2023, concentrati nei mesi di settembre e novembre.

Le compagnie che hanno scelto Porto Torres come meta degli itinerari, oltre alla Renaissance in arrivo il 15 settembre e il 9 novembre prossimo, anche la compagnia Hebridean Sky in programma il 20 settembre. L’arrivo de La Belle de Oceans, pur programmato, non era stato inserito nel calendario dell’Autorità di sistema portuale.

