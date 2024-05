Il maltempo costringe la piccola nave da crociera Hamburg, battente bandiera Bahamas, a trovare un approdo sicuro nello scalo marittimo di Porto Torres. Era destinata a fermarsi in rada nel porto turistico di Alghero, prima di dirigersi a Skikda, in Algeria, ma le condizioni meteo marine hanno cambiato i programmi degli accosti.

La nave della compagnia Gms Mar, con a bordo 387 passeggeri, è arrivata questa mattina alle ore 6.50 presso la banchina del molo Segni, visibile dal centro cittadino.

Nel 2024 gli approdi previsti, riportati nei calendari pubblicati sul sito istituzionale dell’Autorità di sistema portuale del Nord Sardegna, per quest’anno sono soltanto tre, un dato peggiore delle previsioni. Un numero di scali che si mantiene costante rispetto allo scorso anno (tre approdi). Dati ancora parziali, ai quali si aggiungeranno, nelle prossime settimane, altre prenotazioni. Un’occasione mancata per un porto che da anni attende l’avvio delle più importanti opere infrastrutturali in grado di ospitare i giganti del mare così da intercettare una fetta importante del mercato crocieristico.

© Riproduzione riservata