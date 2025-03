Il Flag Nord Sardegna, presieduto da Benedetto Sechi, convoca l’assemblea dei soci per il 17 marzo 2025 alle ore 16 alla Camera di Commercio di Sassari per affrontare il tema cruciale relativo alle difficoltà nell’attuazione del Piano d’Azione S.E.A. a causa delle problematiche attuative per la spendita delle risorse Feampa, circa 3 milioni di euro, e dei fondi regionali assegnati alle Strategie di sviluppo locale.

Dopo l’incontro del 4 marzo con l’assessore all’Agricoltura Gianfranco Satta, restano ancora irrisolte le criticità legate ai fondi Feampa e a quelli regionali. Dal 28 febbraio, le attività connesse al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acqualcoltura sono sospese in attesa di una soluzione.

All’incontro sono stati invitati l’assessore Satta, i consiglieri regionali del territorio, i rappresentanti dell’assessorato all’Agricoltura, i sindaci di Sassari e Arzachena, Anci Sardegna, Ats Galpa Sole e Pesca e i 17 Gal Leader della Sardegna.

