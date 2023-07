Avrebbe compiuto 20 anni domani, primo agosto. Invece la vita di Cristian Piras si è interrotta sulla strada dei Due Mari: è morto in un terribile schianto frontale avvenuto a metà strada tra la sua città natale, Porto Torres, e Sassari.

Stando a una prima ricostruzione, con una dinamica ancora tutta da verificare da parte della polizia locale di Sassari, il giovane stava guidando verso casa a bordo di una Punto nera quando per cause ancora da accertare avrebbe invaso la corsia opposta. Qui, dall’altra parte, stava sopraggiungendo una Fiat Cinquecento bianca condotta da Gavino Deligios, 45 anni, residente ad Alghero.

L'incidente mortale costato la vita a Cristian Piras, nel riquadro (Foto: Pala)

L’impatto è stato devastante. L’auto di Piras si è accartocciata e lui è rimasto stritolato tra le lamiere: quando i soccorsi sono arrivati sul luogo dell’incidente per il ragazzo non c’era niente da fare e i vigili del fuoco di Alghero hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre il corpo dall’abitacolo.

La Fiat di Deligios è volata fuori strada: il conducente è stato trasferito al Santissima Annunziata di Sassari con l’elisoccorso, ma le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

