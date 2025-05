La crisi idrica investe gli usi civili come i campi coltivati.

Due rotture e malfunzionamenti alle paratoie degli impianti del Coghinas, strutture che permettono l’irrigazione della Bassa Valle del Coghinas, verificatisi in due distinti momenti, uno ad aprile, e uno qualche giorno fa, hanno causato una situazione emergenziale che dovrebbe durare qualche settimana. A comunicarlo è stato l’Enas al Consorzio di Bonifica del Nord Sardegna con una informativa sulle modalità e interventi che si adotteranno per ridurre al minimo i disagi per il periodo strettamente necessario a svolgere i lavori di ripristino.

Per consentire infatti la riparazione delle paratoie, spiega Enas, occorre disalimentare la condotta dall’opera di presa di Casteldoria, impiegata in questi mesi nel garantire l’approvvigionamento idropotabile dell’acquedotto Coghinas che rifornisce gli impianti di potabilizzazione di Pedra Maiore, Castelsardo, Truncu Reale e Monte Agnese.

«Stiamo monitorando attentamente l’evolversi della situazione, in attesa che Enas ripristini il sistema di alimentazione delle nostre condotte e siamo continuamente in contatto con Enas che si sta occupando di adottare tutte le soluzioni per risolvere al meglio i problemi, ivi compresa la necessità di adottare delle turnazioni al fine di garantire la risorsa idrica a tutti i consorziati», spiega il presidente del Consorzio di Bonifica Toni Stangoni.

«Per garantire l’irrigazione dei nostri campi nel periodo necessario alle riparazioni – spiega invece il direttore generale Giosuè Brundu - l’Enas realizzerà un impianto di sollevamento e una condotta provvisoria per l’approvvigionamento emergenziale della centrale di sollevamento dell’acquedotto Coghinas, che abbia una portata idonea a garantire l’approvvigionamento idrico dei nostri campi, laddove questa non risultasse soddisfacente alle esigenze consortili, sarà necessario approntare un piano di turnazioni al fine di garantire l'irrigazione a tutti gli utenti consortili in regola con la domanda irrigua».

