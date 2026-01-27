Alghero si prepara ad accogliere “Criatures i Minyóns”, il primo Festival della Canzone Algherese interamente dedicato ai bambini, rivolto a una fascia d’età compresa tra i 5 e gli 11 anni e pensato con il coinvolgimento diretto delle scuole primarie cittadine. L’iniziativa è promossa dall’associazione APS Festival della Canzone Algherese, con il coinvolgimento dell’Ufficio Politiche Linguistiche del Comune di Alghero, e nasce con l’obiettivo di valorizzare la lingua e la cultura algherese attraverso la musica, offrendo ai più piccoli un’esperienza educativa, creativa e fortemente identitaria. Il progetto si propone come uno spazio di gioco, apprendimento e condivisione, in cui i bambini saranno protagonisti nella creazione e interpretazione di brani originali e inediti in lingua algherese.

Un percorso che coinvolgerà insegnanti, educatori e musicisti, in stretta sinergia con le scuole del territorio. La direzione artistica del Festival è affidata al maestro Franco Cano, autore, musicista e compositore di numerosi brani in algherese, oltre che insegnante di scuola primaria. La sua esperienza e sensibilità accompagneranno i bambini in un percorso musicale che unisce educazione, creatività e tradizione. Il Festival culminerà in una serata di spettacolo finale in programma giovedì 29 maggio, a partire dalle 19.00, presso il Teatro Comunale Gavi’ Ballerò, dove i piccoli artisti saliranno sul palco per presentare le loro canzoni. Un momento di festa e condivisione che coinvolgerà famiglie, scuole e tutta la comunità algherese. “Criatures i Minyóns” rappresenta un investimento nel futuro culturale della città, un ponte tra tradizione e innovazione, tra scuola e territorio, capace di trasmettere ai più giovani il valore della lingua e dell’identità algherese attraverso il linguaggio universale della musica. L’associazione APS Festival della Canzone Algherese invita famiglie, scuole e operatori culturali a partecipare e sostenere con entusiasmo questa nuova iniziativa. (Per informazioni e adesioni: Giovanni Loi – 392 2001641- Antonio Udda – 340 3437074)

