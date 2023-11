«Questa Amministrazione riconosce la valenza del progetto per le sue finalità storico-culturali, istruttive e sociali e, pertanto, intende aderire all'edizione 2024 di "Promemoria – Auschwitz", consentendo la partecipazione a due giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, che non abbiano già beneficiato della predetta opportunità, da individuare mediante apposito avviso pubblico».

Con questo proposito il comune di Cossoine amministrato dalla sindaca Sabrina Sassu ha deciso di aderire al progetto “Promemoria – Auschwitz” gestito dall’Associazione “Arci Sardegna Aps” in cooperazione con l’Associazione “Deina Aps” e in programma dal 2 al 7 febbraio del prossimo anno.

«L’obiettivo generale di Promemoria Auschwitz - spiegano i promotori - è di educare a una partecipazione che sia libera, critica e consapevole, proponendo un percorso strutturato in grado di alimentare una relazione continua tra storia, memoria e cittadinanza. È uno spazio in cui i partecipanti hanno l’opportunità di incontrarsi e approfondire tematiche storiche e sociali relative a quegli anni, in un periodo in cui le testimonianze dirette di quei terribili accadimenti cominciano a scomparire».

I momenti centrali saranno la visita al Museo Fabbrica di Oscar Schindler, la visita guidata al quartiere e all’ex ghetto ebraico di Cracovia, e quella ai campi di concentramento e sterminio di Auschwitz-Birkenau, a cui sarà dedicata un’intera giornata.

