Dopo quattro giorni di sciopero, i corrieri dell’appalto Sda della piattaforma di Sassari, insieme al segretario della Filt Cgil Sardegna, Arnaldo Boeddu e della Filt Cgil Sassari, Domenico Minas, hanno deciso di sospendere l’azione e rientrare al lavoro regolarmente lunedì 13 marzo.

La decisione, presa all’unanimità, è stata assunta a seguito di una disposizione di bonifico da parte della azienda Cargo Z da cui dipendevano i lavoratori che ristora, seppur parzialmente, l’ingente credito che i corrieri vantano nei confronti della stessa società.

«Ma non ci accontenteremo di questo bonifico», precisa il leader sindacale Arnaldo Boeddu, «al massimo entro due settimane dovranno pervenire altri segnali anche da parte della stazione appaltante, ovvero la Sda, se si vorranno evitare ulteriori giornate di sciopero e blocco delle consegne dei pacchi».

Per il segretario Boeddu è necessario riformare l’intero comparto della logistica e dei trasporti. «Le aziende madri, come Sda, Tnt, Dhl, UPS, Gls ed altre, debbono mettersi in testa che non possono terziarizzare parte delle loro attività con il solo scopo di ridurre i costi», sottolinea l’esponente Filt Cigl.

«Il comparto dei trasporti in senso lato sarà destinato ad avere una crescita esponenziale e nessuno può pensare di scaricare sui corrieri e sui magazzinieri il lavoro a seguito di gare assegnate al massimo ribasso». Il segretario Arnaldo Boeddu chiude con una raccomandazione: «Gli ispettorati territoriali del lavoro devono effettuare tutte le verifiche ed accertarsi che le aziende siano in regola, così come, nel contempo, dovranno essere rimodulati i carichi di lavoro che al momento sono eccessivi se non addirittura insopportabili».

© Riproduzione riservata