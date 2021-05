Scendono ancora i casi di coronavirus a Uri. In base all’ultima comunicazione del sindaco Lucia Cirroni, sono scese a 11 le persone contagiate dal Covid-19 e a 6 quelle in quarantena.

“Cerchiamo di tutelare con le nostre azioni questo grande risultato – ha dichiarato il primo cittadino -. Come abbiamo potuto constatare, è sufficiente un momento di disattenzione per retrocedere dentro il tunnel dal quale iniziamo a vedere la luce, ma che non abbiamo ancora finito di percorrere”.

“È importante riprendere il controllo della nostra vita – ha aggiunto Lucia Cirroni –, diamoci la possibilità di ritornare a lavoro dopo un lungo periodo di chiusura, continuiamo a proteggerci l’un l’altro come abbiamo fatto fino a oggi”.

Migliora la situazione anche a Burgos, centro del Goceano, dove sono scesi da dieci a sette le persone che lottano contro il virus. “Appartengono tutti allo stesso nucleo familiare – ha sottolineato il sindaco, Leonardo Tilocca -, hanno fatto il tampone tre giorni fa e speriamo che risultino negativi, in quanto sono rinchiusi da quasi un mese. La situazione è nettamente migliorata”.

Oschiri è Covid free.

© Riproduzione riservata