L’Aou di Sassari replica a Desirè Manca, la consigliera regionale M5s che si era scagliata contro la convenzione stipulata dall’azienda con il centro estetico Farfalla Beauty Srl

L’Aou, precisa in una nota, «ha dato ai dipendenti la possibilità di stipulare delle convenzioni nei settori del benessere, dei servizi di ristoro, della mobilità, dello svago, della cultura, dello sport, dei servizi bancari e finanziari amministrativi». Una scelta, viene sottolineato, «volta a migliorare il benessere organizzativo dei propri dipendenti» e «avviata in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 agosto 2015 numero 214, che promuove la possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare apposite convenzioni che favoriscano una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro».

La convenzione con il centro estetico che propone sconti per i dipendenti dell’azienda di viale San Pietro, viene precisato, «è senza oneri per l’Aou».

Tutte queste azioni «non comportano alcuna spesa da parte dell’azienda e nulla tolgono allo sforzo che l’Aou di Sassari sta mettendo in campo per realizzare una sanità in grado di rispondere alle esigenze delle cittadine e dei cittadini. La polemica sollevata in tal senso appare, pertanto, semplicemente pretestuosa».

Infine, un’ultima precisazione: «La manifestazione di interesse per la stipula di convenzioni non onerose prevede che queste non possano essere stipulate con soggetti che svolgono attività in contrasto o in concorrenza con le attività istituzionali proprie dell’Azienda ospedaliero universitaria di Sassari. Ad esempio l’attività di supporto psicologico a favore dei dipendenti, che viene già svolta all’interno dell’Aou attraverso strutture dedicate».

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata