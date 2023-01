L’obiettivo è favorire “una migliore conciliazione dei tempi vita-lavoro”. Per questo l’Aou di Sassari ha sottoscritto una convenzione con il centro estetico Farfalla Beauty Srl. Un accordo a titolo gratuito, valido per due anni e senza esborso di soldi pubblici, che permette ai dipendenti dell’azienda sanitaria di usufruire di uno “sconto del 10% apportato sui servizi del centro estetico e sui servizi parrucchiere”.

Lo prevede la seconda delibera del 2023, firmata il 2 gennaio dal direttore generale Antonio Lorenzo Spano. Insomma, l’Aou fa quello che hanno sempre fatto i Cral aziendali.

A sollevare perplessità sull’opportunità dell’operazione è la consigliera regionale del M5s Desirè Manca, sassarese: «Unghie curate, capelli con la messa in piega e depilazione. Prima di tutto. Sembra uno scherzo, ma l’Aou di Sassari per il 2023 ha deciso incomprensibilmente di puntare sull’estetica del personale ospedaliero», ironizza l’esponente pentastellata. Che contesta il merito, ma non solo: «Senza nulla togliere all’importanza dei trattamenti estetici, mi chiedo: ma di fronte alle innumerevoli criticità cui deve far fronte l’ospedale di Sassari, costantemente al collasso e con la pianta organica ridotta all’osso, è mai possibile che il secondo atto aziendale del 2023 riguardi la convenzione con un centro estetico? Non sarebbe stato più opportuno stipulare una convenzione per migliorare “l’aspetto” psicologico dei dipendenti?», sono le domande.

Per la Manca sarebbe stato più opportuno «prevedere magari una convenzione per accedere a sedute di supporto psicologico. Considerato che i carichi di lavoro sono enormi e i lavoratori sono tutti a rischio per elevati livelli di stress».

