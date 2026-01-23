Tutela del cavallo e professionalizzazione del settore sportivo sono i binari da seguire per dare agli sport equesti un futuro sostenibile. Se ne parlerà venerdì 6 febbraio a Ozieri nella sede dell'Asvi sardegna in piazza Duchessa Borgia con un convegno dal titolo: Il Cavallo Atleta: Prospettive, Tutele, Normativa e Interpretazioni applicative.

L'evento è organizzato dall'Anacaad, l'associazione nazionale allevatori del cavallo anglo arabo e derivati, in collaborazione con l'Asvi, l'agenzia regionale per lo sviluppo e valorizzazione ippica.

Verranno analizzati i decreti ministeriali, con particolare attenzione alle novità, ai contenuti e modalità, con chiarimenti pratici e discussione aperta. Si approfondirà il tema su come la nuova legge protegge gli atleti a quattro zampe, garantendo standard di salute più elevati. Si vedrà infine il ruolo delle Federazioni e le opportunità per allevatori, proprietari e sportivi.

Previsti gli interventi di Giuseppe Sedda, medico veterinario Asl, di Raffaele Cherchi, direttore generale Asvi Sardegna e di Stefano Ferranti, presidente Anacaad.

