Il requisito indispensabile è avvicinarsi ai prodotti enogastronomici senza fretta, prendendosi il tempo che serve. L'analisi sensoriale e la degustazione non sono riservate più solo al vino ma anche alla birra, all'olio e ai formaggi.

La Confcommercio di Sassari ospita lunedì 20 febbraio il corso riservato all'olio extravergine d'oliva organizzato dalla Condotta SlowFood Sassari-Alghero.

Il corso è incentrato su come si acquista, conserva e soprattutto come si consuma l'olio EVO, anche perché la Sardegna è terra di produzione di olio ottimo di varietà qualitativa di livello altissimo come testimoniano i premi ricevuti dalle diverse aziende.

L'evento apre l'ottavo anno di attività della sezione SlowFood del Nord Sardegna che ha come obiettivo principale l'educazione al gusto e poi la divulgazione delle eccellenze isolane e non solo. In questi anni la Condotta Sassari-Alghero ha organizzato oltre 40 diversi eventi su temi enogastronomici, master su birra, vino, formaggi e olio.

