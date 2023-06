Una giornata di musica, solidarietà e sport equestri a Tottubella in ricordo di Martina Berluti, la 17enne sassarese scomparsa il 27 agosto di un anno fa, cadendo da un cavallo. La manifestazione “Con Martina nel cuore” si terrà domani venerdì 3 giugno, giornata in cui la giovane, campionessa di endurance, avrebbe compiuto 18 anni.

A promuovere l’iniziativa la famiglia dell’adolescente, che ha fondato un’associazione di promozione sociale in suo nome il cui scopo è aiutare, con borse di studio e sussidi, i giovani che praticano sport.

Sostiene l’evento, patrocinato dalla Fise Sardegna, anche l’associazione Santa Maria Regina, per l’organizzazione di una giornata, che si terrà a Tottubella in piazza Orosei e don Giovanni Sanna, finalizzata a raccogliere fondi per la “Martina Berluti” e per vivere col sorriso, e all’aria aperta, come amava fare la 17enne. Il programma inizierà alle 8 e andrà avanti, tra escursioni, camminate ecologiche, battesimi della sella e maratona musicale, oltre le 16 di domani.

