Non ce l’ha fatta Antonello Uleri, 50 anni di Bono rimasto vittima di un incidente accaduto ieri mattina nel centro urbano del paese.

È morto questa mattina nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Nuoro dove era stato ricoverato in gravi condizioni. L’uomo, per cause ancora da accertare, si era schiantato contro un palo dell’illuminazione pubblica.

Uno scontro violento che gli ha procurato un grave trauma. Immediato il trasporto al pronto soccorso di Nuoro. Nella notte era stato sottoposto ad un intervento chirurgico, ma le sue condizioni si sono aggravate. Questa mattina il decesso.

Antonello Uleri, dirigente sportivo della squadra di calcio Asd Atletico Bono, era molto conosciuto in paese.

Il cordoglio del sindaco di Bono, Michele Solinas: “Conoscevamo bene Antonello Uleri, gran brava persona, molto gentile e sorridente. Siamo molto vicini alla famiglia colpita da questa tragedia”

