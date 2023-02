Burgos, centro del Goceano, ha ospitato una conferenza formativa dall'associazione A.I.T.O e dall'associazione Alzheimer Cagliari sul tema “Comunità amica delle demenze”.

Nel corso dell'incontro i relatori, la dottoressa Stefania Putzu, il dottor Vincenzo Mascia e la dottoressa Gabriella Casu, hanno rappresentato i vari rimedi per migliorare alcuni sintomi cognitivi, funzionali e comportamentali, grazie a nuove tecniche e diverse attività che possono contribuire positivamente a ridurre i disturbi del comportamento, che spesso accompagnano la demenza.

«Un incontro molto partecipato, che ci stimola ancora di più a continuare a promuovere iniziative come queste - ha dichiarato il sindaco, Leonardo Tilocca -. Un progetto, quello di oggi, che nasce per aiutare le comunità ad intraprendere un percorso che ci porti ad essere sempre più vicini alle persone con demenza, a comprenderne i bisogni e a offrire soluzioni significative. Pertanto, riteniamo necessario contribuire a migliorare la conoscenza di questa malattia, come strumento per ridurre l'emarginazione e qualunque pregiudizio nei confronti di coloro che soffrono di questo disturbo, in modo da permettere di partecipare alla vita attiva della comunità, migliorandone al tempo stesso la loro qualità di vita. La comunità di Burgos continuerà a sostenere sempre il progetto "Comunità amica delle demenze”».

