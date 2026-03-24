La sezione “Simon Mossa” del Partito Sardo d’Azione di Porto Torres, impegnata nell’attività politica in vista delle prossime elezioni amministrative, si è riunita in assemblea per ribadire il proprio sostegno alla candidata della coalizione sardista, civica e identitaria, Sarà Dettori. Il partito ha richiamato i suoi iscritti per una riorganizzazione interna, anche al fine di mettere in atto quanto previsto nella tesi congressuale approvata nell’ultimo congresso cittadino del 30 settembre scorso. Nella lista sardista che si presenterà alle comunali, in coalizione con Sardegna Vera e Sardegna al Centro, anche l’ex segretario Tore Fadda, Nando Nocco, attuale guida cittadina del partito dei Quattro Mori, e Katiuscia Siffu, Paolo Naccari e Giacomo Masala. “L’incontro, molto partecipato, nella sala Gonario di vicolo Turreni, ha visto la partecipazione di iscritti e simpatizzanti, esponenti del direttivo, che hanno confermato l’adesione alla coalizione che appoggia Dettori alle amministrative con precisi obiettivi e motivazioni, fissando gli appuntamenti della campagna elettorale”, ha sottolineato Nando Nocco.

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