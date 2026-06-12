Dal 22 giugno il servizio di trasporto da e per l'aeroporto di Alghero sarà potenziato con corse ogni 30 minuti. I collegamenti più frequenti verranno garantiti grazie alle continue interlocuzioni tra Comune, Arst e Regione - assessorato ai Trasporti, per migliorare l’efficienza dei trasporti con corse calibrate sugli orari dei voli.

«A seguito della mia interlocuzione e della segnalazione delle numerose difficoltà riscontrate da cittadini, lavoratori e turisti, mi è stato confermato in queste ore che già dai prossimi giorni il servizio di trasporto da e per l'aeroporto sarà potenziato, con l'obiettivo di garantire collegamenti più efficienti e adeguati alle esigenze del territorio e ai flussi di passeggeri», sottolinea Alberto Bamonti, consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero, che ha ringraziato la Regione e l'Assessorato Regionale ai Trasporti per la disponibilità dimostrata in queste ore.

«Continuerò a seguire con attenzione l'evolversi della situazione, - aggiunge - affinché questo rappresenti l'inizio di un percorso di miglioramento stabile e strutturale dei servizi di trasporto a supporto dell'aeroporto e dell'intero territorio del nord-ovest della Sardegna».

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