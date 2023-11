Violenza sessuale. È l’accusa di cui dovrà rispondere un uomo di 70 anni, colpito da un’ordinanza di custodia cautelare del tribunale di Sassari per aver palpeggiato una donna, che in quel momento era con il figlio minorenne, in una tabaccheria di Codrongianos.

I fatti risalgono al 12 ottobre scorso. Dopo l’accaduto, sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e gli accertamenti del caso, coordinati dalla Procura sassarese.

Raccolte prove e testimonianze, nei confronti dell’uomo è scattata la misura degli arresti domiciliari.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata