Il Comune di Codrongianos continua a portare avanti il percorso di valorizzazione culturale e turistica avviato nell’ambito del progetto Pnrr dedicato ai borghi storici, che ha permesso di avviare un rivoluzionario percorso di sviluppo culturale integrato del centro nevralgico del Coros.

In quest’ottica, riveste particolare importanza il Ce.Do.C. (Centro di documentazione di Codrongianos) che aprirà le porte ai cittadini e visitatori durante i festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia, in programma dal 28, 29, 30 e 31 maggio. Dopo gli interventi di riqualificazione, nell’ottica del rilancio del sistema museale locale, l’Amministrazione ha disposto l’affidamento del servizio di gestione alla Cooperativa Aretè, già impegnata nella gestione della Basilica della Santissima Trinità di Saccargia.

La scelta si inserisce in una strategia chiara e coerente: costruire un sistema culturale integrato, capace di mettere in rete i principali attrattori del territorio e garantire una gestione qualificata, continuativa e orientata alla valorizzazione dell’esperienza dei visitatori. L’obiettivo è quello di rendere sempre più concreto il circuito museale di un immenso patrimonio culturale, offrendo ai visitatori un’esperienza completa che unisce il valore storico-artistico del complesso monumentale alla narrazione del territorio, della comunità e delle sue tradizioni.

Tra le attività di partenza l’attivazione di servizi di accoglienza, visite guidate, attività didattiche e iniziative culturali, con particolare attenzione alla qualità dell’offerta e alla capacità di coinvolgere diversi fruitori, dai turisti alle scuole, con particolare riferimento alle comunità locali. Il provvedimento rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia dell’amministrazione comunale, dopo la firma del protocollo d’intesa con la Pro Loco e il Comitato di Saccargia2026, che punta a consolidare un modello di sviluppo fondato sulla valorizzazione del patrimonio culturale, sulla professionalizzazione dei servizi e sulla creazione di una rete stabile tra istituzioni, operatori e territorio. L’inaugurazione ufficiale è prevista in concomitanza con i festeggiamenti della Santissima Trinità di Saccargia, dal 28, 29, 30 e 31 maggio fino al 1° giugno 2026, trasformando l’evento in un momento centrale per la vita culturale e comunitaria del territorio.

«Con questo affidamento – sottolinea il sindaco Cristian Budroni - rafforziamo una visione precisa: mettere in rete i nostri principali attrattori culturali e costruire un sistema organizzato e stabile, capace di offrire servizi di qualità e aumentare l’attrattività del territorio. La gestione unitaria tra Basilica e Ce.Do.C. rappresenta un passaggio strategico per Codrongianos e per l’intero Coros, in linea con gli obiettivi del PNRR e con la volontà di investire concretamente su cultura e turismo».

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