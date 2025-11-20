Massimo Madonia, primario della Clinica Urologica di Sassari, è indagato per peculato.

I Nas, su disposizione della procura della Repubblica e della pm Lara Senatore, hanno compiuto diverse perquisizioni nei giorni scorsi, sia nell’ambulatorio Aou che nelle abitazioni del professionista, del segretario Francesco Piras, e della anestesista Gabriella Tedde.

Le indagini vanno avanti da diversi mesi e l’ipotesi è che il professore compisse operazioni facendosi pagare in nero. Si tratterebbe di cifre per migliaia di euro.

Il legale dell’uomo, Nicola Satta, non ha voluto commentare e lo stesso professore non era raggiungibile al telefono.

