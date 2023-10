Dramma all'ingresso di Osilo.

Un neonato è stato trovato sulla strada, vivo, nudo e con il cordone ombelicale tagliato. Immediato e provvidenziale l'intervento dell'ambulanza e dei carabinieri della vicina stazione che hanno soccorso il bimbo, abbandonato sul posto, si presume, da qualche ora.

Il piccolo presentava segni di ipotermia ed è stato subito condotto all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Secondo le prime informazioni è in buone condizioni e poco dopo i militari hanno rintracciato la madre, una 29enne, che è stata ricoverata nella struttura sassarese. In mattinata è stata dichiarata in arresto per tentato omicidio.

Da un prima ricostruzione, la giovane avrebbe partorito stamattina all’alba nella sua casa di Osilo dove vive con i genitori e i nonni, che si sono dichiarati all’oscuro della gravidanza. Da sola avrebbe tagliato il cordone ombelicale, poi – uscita per strada – ha abbandonato il figlioletto sotto un’auto parcheggiata.

La nonna del neonato, svegliata dal trambusto, ha visto il nipotino e chiamato i soccorsi.

