«Come rappresentanti del gruppo di opposizione Ozieri Civica denunciamo, stupefatti, un regolamento di conti interno alla maggioranza sulla pelle dei cittadini. Il sindaco di Ozieri, cambiando completamente atteggiamento rispetto ad un anno fa quando ci fu il primo stop al Pronto Soccorso, capisce che su temi come questi del Segni deve reagire immediatamente e accade che un noto esponente politico di un partito componente la sua maggioranza lo accusi di intraprendere iniziative sterili sui social. Ancora una volta il tema è fondamentale e la maggioranza cittadina si spacca».

Anche il gruppo di minoranza "Ozieri Civica" interviene sulla vicenda della chiusura notturna momentanea del Pronto Soccorso dell'Ospedale Antonio Segni.

«Il gruppo di Ozieri civica non ci sta - scrivono in una nota -. Chiediamo al sindaco che venga indetta immediatamente una manifestazione di protesta che richiami all'ordine l'assessore Doria e il presidente della commissione sanità Mundula, che coinvolga a tutti i livelli le istituzioni e gli organi di rappresentanza. Se è vero come da sempre si afferma che la sanità non ha colore, chiediamo alla maggioranza di governo cittadina di rientrare immediata nei ranghi e concentrarsi unitariamente sul tema. Chiediamo che si agisca senza indugio, contro l'ennesimo schiaffo inferto alle comunità di questi territori e alla nostra città, per porre rimedio ad una situazione che rischia di diventare pericolosa. Non è possibile su una questione così importante perdere nemmeno un'altra giornata».

