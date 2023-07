Vanno avanti, a Chiaramonti, i lavori per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico di Via della Resistenza. Il progetto prevede il cappotto esterno, la sostituzione degli infissi e la creazione di un nuovo impianto di climatizzazione estate - inverno con una pompa di calore alimentata dal fotovoltaico. Uno degli obiettivi principali di questo intervento è l'eliminazione della caldaia a gasolio esistente, rendendo l'edificio scolastico più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. L'importo totale è di 672mila euro, finanziato dal Gestore dei Servizi Energetici per 661mila e 515 euro, e dal comune per 10mila e 485 euro.

Inoltre, per lo stesso edificio, è in corso progetto di efficientamento dell'impianto di climatizzazione, finanziato interamente dal Ministero della Transizione Ecologica per oltre 210mila euro. Completato, invece, l'efficientamento energetico dello stabile che ospita il centro anziani.

«Continuiamo ad investire con impegno anche su altri edifici, con interventi di efficientamento dell'impianto di climatizzazione della scuola materna, finanziati dal Ministero della Transizione Ecologica per 209mila euro, e del centro di aggregazione sociale, finanziati per 210mila e 100 euro per creare un ambiente più sostenibile e confortevole per tutti i cittadini di Chiaramonti - sottolineano dal comune dell'Anglona -. Complessivamente, stiamo destinando circa 2.232.629,10 euro in queste opere, dimostrando il nostro impegno nella promozione di una Chiaramonti sostenibile e all'avanguardia nella transizione ecologica».

