Hanno preso il via, a Chiaramonti, i lavori di messa in sicurezza del costone dei giardini pubblici.

Gli interventi prevedono la realizzazione di nuovi parcheggi e di una strada che, sottolineano dal comune, «miglioreranno notevolmente la viabilità del paese, rendendo la piazza un luogo sicuro ed accogliente per tutti i cittadini».

«Attualmente, siamo impegnati nel primo lotto con un finanziamento di 500mila euro - aggiungono gli amministratori anglonesi -, dove stiamo procedendo con la messa in sicurezza delle fondazioni mediante la realizzazione di una palificata fuori terra. Nel secondo lotto, prevediamo la realizzazione del muro, con un budget di 600mila euro».

Inoltre, nel terzo lotto è prevista la realizzazione dell'infrastruttura stradale.

«È importante sottolineare che abbiamo ottenuto 130mila euro di finanziamenti statali e regionali per la progettazione, rendendo possibile la realizzazione di questo ambizioso progetto - concludono gli amministratori -. Vogliamo ringraziare tutti gli uffici e i dipendenti coinvolti per il loro lavoro e impegno in questo progetto, senza di loro non sarebbe stato possibile raggiungere questi progressi significativi. Grazie al prezioso sostegno finanziario dei fondi regionali e statali, e al lavoro instancabile degli uffici coinvolti, il nostro progetto sta prendendo forma e contribuirà notevolmente a migliorare la sicurezza e lo sviluppo della nostra comunità».

