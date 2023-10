Una cerimonia toccante, quella che si è svolta in via Bellini a Chiaramonti, dove è stato inaugurato il Centro Culturale Comunale Ciriaco Carru. Un evento voluto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Pinna.

«Grazie alle autorità che hanno onorato l’evento con la loro presenza, testimoniando l’importanza di questo momento significativo per la nostra comunità - fanno sapere gli amministratori -. Vorremmo dedicare un tributo speciale alla memoria di Ciriaco Carru, eroe valoroso di cui siamo immensamente orgogliosi. Questo Centro non è solo un simbolo di cultura e condivisione, ma anche un luogo che perpetua il ricordo di chi ha dato tutto per la nostra patria».

«Un ringraziamento va anche al Coro Doria e al Coro Tzaramonte per aver allietato la giornata con la loro musica, al Gruppo Folk e a tutte le associazioni locali che hanno contribuito con impegno e passione - concludono dal comune -. Questo è solo l’inizio: ora, il Centro Culturale è pronto a vivere, crescere e diventare un punto di riferimento per la valorizzazione della nostra storia, cultura e identità».

