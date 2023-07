Il comune di Chiaramonti ha reso noto il programma dell'estate 2023. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 12 luglio alle 21.30, presso i giardini pubblici, con il "Tribute a Neil Young" a cura del gruppo Heart of Gold e della Pro loco. Sabato 15 luglio alle 20.30, sempre nei giardini pubblici, è previsto l'evento dal titolo "No(t)te de Incantu" organizzato dal Coro Doria. Domenica 16 agosto, ancora i giardini pubblici ospiteranno gli eventi legati alla festa di Santa Giusta organizzati dal comitato.

Il 18 e il 25 luglio alle 21.30, nei giardini pubblici, spazio a "Spettacolo di ballo" curato dalla Pro loco. Domenica 23 luglio, ai Giardini pubblici, andrà in scena "Il giorno più bello" a cura della compagnia teatrale "Boboscianel" e dal Coro Doria. Venerdì 28 luglio ci sarà un evento, "Poetas de idda", in ricordo di Giovanni Seu e Gavino Truddaiu. Sabato 29 per le vie del paese si terrà "A boghe de luna" organizzata dal Coro Tzaramonte.

Mercoledì 2 agosto alle 21.30, nei giardini pubblici, si terrà una serata tributo a Bon Jovi, organizzato dalla Blood on Blood e dalla Pro loco. Giovedì 3 agosto, ancora nei giardini pubblici, il Gruppo Folk Santu Matteu proporrà una serata Etno-folk. Sabato 5 i giardini pubblici ospiteranno una serata dedicata ai bambini promossa dalla Pro loco. Domenica 6 agosto alle 19, nei giardini pubblici, l'associazione culturale Carrozzu Longu organizzerà la manifestazione dal titolo "Bici-Nuragica-Poesia 2023". Martedì 8 agosto è in programma, ai giardini pubblici, un tributo ai Nomadi, organizzato dal gruppo FioreNero e dalla Pro loco. Giovedì 10 agosto avrà luogo, sotto l'egida della Pro loco, il festival internazionale del folklore. Venerdì 11 agosto, il paese dell'Anglona ospiterà una tappa di "Musica sulle bocche" che andrà in scena al castello. Giovedì 17 e mercoledì 23 agosto si ritorna ai giardini pubblici per uno spettacolo di ballo con Antonio Tanca promosso dalla Pro loco. Martedì 22 agosto, al castello, è in programma la presentazione del libro di Sarah Savioli organizzato dalla biblioteca comunale.

