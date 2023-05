Tutto pronto a Chiaramonti, paese dell'Anglona, per la festa di Santa Giusta, organizzata dal comitato dei fedales del 1983.

Sabato 20 maggio alle 11, nella Chiesa campestre, sarà celebrata la Santa Messa seguito dal pranzo per la popolazione. Alle 18, dopo una nuova funzione liturgica, ci sarà il corteo delle auto in direzione della parrocchia di San Matteo. Alle 21, in località Santa Giusta, si terrà il concerto dei “Carovana Folk” e delle “Dress in Black”.

Domenica 21 maggio, in parrocchia, sarà celebrata la Santa Messa. Alle 10.20 è in programma il nuovo corteo delle auto in direzione della Chiesa di Santa Giusta dove sarà officiata la Messa animata dal coro Tzaramonte. Alle 19 spazio all’esibizione delle maschere tradizionali “Mamuthones e Issohadores” di Mamoiada nei giardini pubblici, in piazza Repubblica. Seguirà l’intrattenimento musicale con Mauro e Cristian Galleri. Alle 21.30 è in programma la gara dei cantadores a chiterra con Emanuele Bazzoni, Franco Figos e Salvatorangelo Salis accompagnati alla chitarra da Alessandro Carta e alla fisarmonica da Alberto Caddeo.

