Chiaramonti: batteri nell’acqua, vietato l’uso alimentareRestano consentiti tutti gli usi per l’igiene personale e domestica
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Stop all’uso alimentare dell’acqua nel comune di Chiaramonti.
La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale con ordinanza firmata dal sindaco, a seguito delle analisi effettuate dall’Arpas, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna, su un campione d’acqua prelevato il 24 agosto scorso presso la nicchia in via Porrino 2, in cui sono stati rilevati valori superiori a quelli attesi per i parametri “coliformi” ed “Escherichia coli", batterio che indica una contaminazione fecale.
Con decorrenza immediata, è stata disposta la limitazione dell'uso alimentare dell'acqua erogata, ritenuta non idonea al consumo umano diretto. L’acqua può essere utilizzata per bere, come bevanda e per la preparazione degli alimenti solo previa bollitura o altro trattamento idoneo. Inoltre restano consentiti tutti gli usi per l’igiene personale e domestica.
Il provvedimento è stato trasmesso agli enti competenti, tra cui Abbanoa, la Asl di Sassari – Dipartimento di Prevenzione – Sian e Carabinieri, per gli adempimenti di competenza.