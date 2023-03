Intervento tempestivo di Enas, Ente acque della Sardegna, a seguito del guasto nell’acquedotto del Coghinas 2. Nel pomeriggio le squadre di operai e tecnici sono riusciti a completare l’intervento di riparazione facendo rientrare l’emergenza nel territorio di Sassari. Sono ora in corso le manovre per riavviare la condotta che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale, al servizio di Sassari, Porto Torres, Stintino e Castelsardo, oltre a Monte Agnese per Alghero.

Il completamento dell'intervento in anticipo di un giorno, dovrebbe consentire di revocare quasi tutte le restrizioni programmate ad eccezione delle zone servite da serbatoi che hanno necessità di recuperare i livelli. Nelle zone servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello, è confermata la chiusura di oggi, sabato 11 marzo, dalle 16 alle 5 del giorno successivo.

In base alla velocità del recupero dei livelli potrebbero essere programmate alcune chiusure notturne nei giorni successivi. Nessuna interruzione, invece, nelle zone rifornite dal serbatoio Quota 300 di Serra Secca e neppure nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale e nei rioni serviti dalla condotta a gravità di Monte Fiocca.

A Porto Torres sono previsti cali di pressione in serata, destinati a rientrare appena l’acquedotto sarà nuovamente a regime. A Stintino l’erogazione è garantita dalle scorte del serbatoio, mentre a Castelsardo il ripristino è previsto in serata in base ai tempi di riavvio della condotta di Enas. Per Alghero non è stata programmata alcuna restrizione in quanto è stata attivata l’alimentazione dal Cuga.

© Riproduzione riservata