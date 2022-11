A Castelsardo al via la manifestazione d’interesse per l’affidamento dei lavori di sostituzione del ponte pedonale in legno situato nel porto turistico. Si parte da una base di 230mila euro e si tratta della seconda procedura di interesse.

La precedente, 187mila euro (aprile 2022), era andata deserta soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi delle materie prime.

«Sono quindi state stanziate ulteriori risorse per finanziare l'intervento - spiega l'assessore comunale alla Portualità Giuseppe Corso - ed indire così una nuova gara».

Come noto ai cittadini, soprattutto ai diportisti fruitori dell’area portuale servita dalla struttura, il ponte è inaccessibile (e chiuso) da qualche anno a causa del grave stato di deterioramento determinato dalle mancate manutenzioni. Che ne hanno messo in pericolo la sicurezza statica, con i conseguenti disagi. Nel nuovo capitolato sono previsti materiali più resistenti di quelli usati nel precedente ponte.



