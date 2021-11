Un nuovo provvedimento di chiusura, della durata di 15 giorni, è stato emesso dal questore di Sassari nei confronti di un noto locale di Castelsardo.

Durante quest’anno sono stati diversi gli episodi, verificatisi all’interno e all’esterno dell’esercizio pubblico, che in alcune occasioni avevano avuto come esito la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività. Gli interventi da parte della Squadra di Polizia amministrativa e dei carabinieri avevano accertato non solo violazioni della normativa sul Covid ma anche fatti di rilevanza penale.

Il decreto è stato notificato al legale rappresentante dai militari di Valledoria.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata