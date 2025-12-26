Il borgo dei Doria si prepara al Capodanno immergendosi nella musica e nelle atmosfere dell'ultimo decennio del Novecento. Sabato alle 22, ingresso libero in Piazza Nuova per lo show “Voglio tornare negli anni '90”.

Saranno 150 minuti di musica e ballo che inizieranno a scaldare gli spettatori per il grande evento della notte di San Silvestro, quando Castelsardo saluterà il 2025 e accoglierà il 2026 con il concerto di Anna (Pepe), la regina di Spotify, e J-Ax, uno dei pionieri dell'hip-hop italiano. Tutti pronti a scatenarsi allora sabato sulle note di “L’Amour Toujours” di Gigi D'Agostino. “Blue (Da Ba Dee)” degli Eiffel 65, “The rhythm of the Night” e “Baby Baby” di Corona, “Geordie” di Gabry Ponte, “Summer is Crazy” di Alexia, “Rhythm is a Dancer” di Snap e “What is Love” di Haddawy, giusto per citare alcune delle hit che hanno fatto ballare non solo gli italiani. Sarà molto più che un concerto, perché il cast comprende un frontman/cantante professionista che interpreta tutti i grandi successi, DJ set dal vivo con remix e mashup delle hit più famose, Ballerine professioniste con coreografie d’epoca, Mascotte divertenti che interagiscono con il pubblico. E ancora effetti speciali straordinari: coriandoli, stelle filanti, macchine del fumo, bubble machine. Insomma uno show all'aperto con un format che ha entusiasmato tutte le piazze italiane. Un evento che sottolinea la cura dell'amministrazione di Castelsardo nel preparare un ricco menù che va oltre il doppio piatto forte del Capodanno e propone spettacoli d'alto livello anche negli altri giorni. Da ricordare infatti che domenica la Chiesa Santa Teresina di Lu Bagnu ospita alle 19 il concerto di “The Soul Sister Gospel”, mentre lunedì sarà protagonista alle 19 nella Sala XI del Castello dei Doria l'Orchestra Jazz della Sardegna, che compie 35 anni di attività, e avrà come voce Denis Gueye per una serata dal titolo “Swinging”.

