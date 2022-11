Con una cerimonia molto intensa, il Comune di Castelsardo ha voluto celebrare la giornata nazionale degli alberi.

I protagonisti sono stati i ragazzi della Scuola Primaria e Secondaria di Castelsardo e Lu Bagnu, che hanno voluto presenziare all'evento per diffondere il rispetto, l’amore e la difesa per la natura, attraverso la piantumazione di diverse essenze arboree nei giardini delle scuole.

Quest’anno a Castelsardo, la festa degli alberi ha assunto un significato particolare: si è voluto, in accordo con i familiari, piantare tre alberi nel Parco di Piazza del Novecentenario, due gelsi bianchi ed un melograno, per ricordare tre giovani ragazzi che non sono più tra noi: Benedetta Posadino, Sofia Provaglio e Joele Mangatia.

