Il Comune di Castelsardo si arricchisce di una nuova figura del Delegato Paesaggista con funzione autorizzatoria in materia di paeassagio. Vista la conclusione della convenzione, in data 27 novembre, nella quale il Comune di Castelsardo condivideva assieme al Comune di Santa Teresa Gallura tale figura, l'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Lucia Tirotto si è attivata per dotare in tempi brevi la città della importante figura del Delegato Paesaggista nella sede dell’ente comunale. Già da diverse settimane infatti si sta portando avanti l'iter di nomina, d’intesa con l'Ufficio Tutela, con l’obiettivo di abbattere le tempistiche ed evitare disservizi.

La presenza del Delegato Paesaggista nella sede degli uffici del Comune di Castelsardo sarà un servizio fondamentale per i cittadini, ma soprattutto per i tecnici operanti nel settore dell’edilizia privata e pubblica, che in tempi ragionevolmente brevi potranno avere informazioni e pareri dal Delegato che si occuperà solo del territorio di Castelsardo.

