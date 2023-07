Il successo del Carnevale Estivo di Castelsardo passa anche attraverso la sicurezza. Decine di uomini e mezzi sono stati schierati per garantire l’ordine e gli interventi durante al sfilata di maschere che si è conclusa ieri, domenica 29 luglio, con successo.

Una manifestazione che iniziata intorno alle 21 si è protratta fino alle 3 del mattino, con circa 800 figuranti e diversi carri allegorici e oltre tremila presenze, una situazione ad alto rischio che ha costretto a mettere in campo un notevole dispiegamento di forze dell’ordine, una vera task force con agenti della Polizia locale che hanno coordinato le attività per consentire gli eventuali interventi di soccorso. Sul posto anche i carabinieri, gli agenti dell’anticrimine e dell’antidroga in borghese.

Durante l’evento hanno operato 40 addetti alla sicurezza e circa 20 soccorritori a piedi equipaggiati con zainetti di Pronto soccorso. Sul posto nelle varie postazioni erano presenti sei ambulanze di cui due medicalizzate appartenenti alle associazioni di Sassari Emergenze, Croce Blu, Avis comunale di Porto Torres e di Sedini e l'Avis di Valledoria. Non si è registrato alcun caso grave di emergenza ma situazioni di intervento di routine dovuti a lievi malori per le alte temperature.

