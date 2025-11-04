Incontro di divulgazione e sensibilizzazione sui cetacei a Castelsardo, il secondo in programma con i diportisti sabato 8 novembre alle ore 18 presso la sede della Lega Navale Sezione di Castelsardo, nel porto turistico.

L’evento, che avrà la durata di circa un’ora e 15 minuti, sarà finalizzato a divulgare il Codice di Condotta formulato dal Santuario Pelagos, per diffondere le buone pratiche di comportamento in caso di incontro con cetacei in mare, con imbarcazioni. Il presidente di Sea Me Sardinia, ricercatore Luca Bittau, illustrerà il Codice di Condotta con slide e filmati e interagirà con gli ospiti in un piccolo dibattito.

Verrà distribuito materiale informativo ai presenti. L’incontro è un’azione nell’ambito del progetto “I cetacei del Canyon di Castelsardo”, finanziato dal Mase nell'ambito delle iniziative per la carta di partenariato del Santuario Pelagos, promosso dai comuni di Castelsardo (capofila) e Sorso e realizzato con la consulenza tecnica e scientifica dell’associazione Sea Me Sardinia.

All’incontro sono stati invitati i soci della Lega Navale di Castelsardo, Porto Torres, Stintino e Isola Rossa, e le rappresentanze dei Comuni di Castelsardo e Sorso. Durante l'incontro verranno presentati i risultati preliminari del progetto in conclusione.

