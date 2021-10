Momenti di panico all’interno di un’abitazione del Comune di Castelsardo.

Un uomo è scivolato accidentalmente all’interno del proprio appartamento, in una palazzina di un centro residenziale della frazione di Lu Bagnu, dove si trovava da solo. Una brutta caduta che gli ha impedito di muoversi per chiedere aiuto.

L’uomo si è così messo a urlare attirando l’attenzione dei vicini, i quali in un primo momento non riuscivano a comprendere da dove arrivassero quella voce.

Una volta capito ciò che era successo, hanno allertato la centrale operativa del pronto soccorso.

Sul posto è così intervenuto l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale del Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti. Per fortuna tutto si è concluso soltanto con un grande spavento: l’uomo non ha riportato ferite gravi.

