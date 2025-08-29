Presunte violenze contro i genitori a Castelsardo. Nei giorni scorsi il padre e una madre di una 50enne hanno chiamato i carabinieri per denunciare la propria figlia per maltrattamenti. La donna, secondo quanto da loro riferito, li avrebbe picchiati, procurando loro delle lesioni e, in un’occasione, avrebbe sbattuto la testa della madre ultra80enne contro il muro.

La pm Elisa Succu ha chiesto al gip Sergio De Luca che contro l’indagata venisse applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dai genitori e il braccialetto elettronico. La 50enne ha accettato il braccialetto elettronico lasciando la casa dei familiari.

Il giudice si è riservato la decisione in merito a una misura meno afflittiva richiesta dal difensore, l’avvocato Raffaele Rocco.

