Una serata tutta dedicata al Carnevale sassarese con una grande festa in maschera per festeggiare il martedì grasso nel centro storico di Sassari. Ritorna domani con la terza edizione “Carrasciari al corso” inserito all’interno del cartellone “Sassari Carnevale” organizzato e coordinato dal Comune di Sassari. L’evento è realizzato dall’associazione Tusitala storytelling e associazione Il Corso con la direzione artistica di Monica De Murtas.

L'anteprima alle 16 nella libreria Dessì di largo Cavallotti con “Storie di Carnevale” è dedicata ai più piccoli con laboratorio di animazione alla lettura, micromagia e trucca bimbi. Lungo il Corso, in via Luzzatti e largo Cavallotti dalle 17.30 alle 19.30 saranno allestiti spettacoli e le vetrine faranno da palco ai performer in costume. Per personalizzare le proprie maschere sarà operativo uno spazio trucca bimbi e trucca grandi al Caffè Le Monde di via Luzzatti.

La novità di questa edizione è “Masquerade”, il Gran ballo in Maschera in piazza d’Italia dalle 18 alle 23. L’evento in piazza nasce con l’idea di riportare in auge l’antica tradizione del Carnevale sassarese molto sentita in città dall’Ottocento sino al secolo scorso. Alle 19.30 Il corteo di “Carrasciari al corso” confluirà in piazza d’Italia aprendo la serata musicale che dopo l’esibizione della “dama con violino” Anna Vilardi culminerà nel dj set di Daniele Mura e Gigi Carbini. Disegno luci Tony Grandi.

