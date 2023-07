Cargeghe, piccolo centro del Coros si prepara per la festa patronale dei santi Quirico e Giulitta. Giovedì 13 luglio alle 18.30, presso il campetto comunale, si terrà il torneo di calcio a 5 "Scapoli contro ammogliati".

Venerdì14 luglio alle 18 saranno celebrati i primi vespri, mentre alle 18.30 Santa Messa. Alle 22 piazza Grazia Deledda ospiterà Paolo Noise di Radio 105, Open Air Passione a 90, Il Format 90S 2000S Summer Tour 2023.

Sabato 15 luglio le messe saranno celebrate alle 9, alle 11 e alle 17.30. Alle 18.15 ci sarà la processione per le vie del paese accompagnata dai cavalieri, dalla banda musicale "Santa Cecilia Città di Ossi" e da tamburini e Pippiriolu "Fratelli Giuranna". Alle 22, in piazza Grazia Deledda, Marco Piccu presenterà "Ziu Pibioni in tutto esaurito" accompagnati dalla musica dei Kantidos.

Domenica 16 luglio alle 10 sarà celebrata la Santa Messa. Alle 18, in piazza Grazia Deledda, spazio a giochi per bambini. Alle 19.30 si resterà in piazza Grazia Deledda per il gran ballo in piazza "Chi balla vive meglio".

Dal 14 al 16 luglio il centro polifunzionale Emanuela Loi ospiterà la presentazione, da parte, da Giovanni Porcu, di "Su Battileddu", scene del carnevale di Lula.

© Riproduzione riservata