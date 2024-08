Crolla un solaio a Cargeghe, travolta una donna. L’incidente domestico è avvenuto intorno alle 11 di stamattina nel paese vicino a Sassari e ha coinvolto una signora di 67 anni.

Secondo le prime informazioni, la donna è stata condotta dal 118 in codice rosso per dinamica al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ma le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Sul posto, oltre al personale sanitario, anche i carabinieri e i vigili del fuoco.

