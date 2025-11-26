Castelsardo si prepara a celebrare l’ultimo dell’anno con i fuochi d’artificio speciali.

Il Comune si è aggiudicato l’importante finanziamento di circa 377mila euro nell'ambito del bando regionale, dell'assessorato del Turismo, per l'organizzazione delle manifestazioni relative al “Cartellone degli eventi di Capodanno 2025”. Ancora nessun nome sull'artista che salirà sul palco per salutare il 2025, indiscrezioni parlano della cantante Elisa, e di una formula dei due cantanti in scena per la notte più lunga dell'anno, ma il programma è ancora "top secret".

Con il cofinanziamento comunale l’Ente investirà oltre 500mila euro sugli eventi natalizi e di fine anno. «Questo significativo contributo economico che ci consentirà di allestire una indimenticabile notte dei 31 dicembre, si inserisce nel più articolato programma degli eventi che animeranno la nostra città per tutto il mese di dicembre», è il commento della sindaca Maria Lucia Tirotto. «Avremo un cartellone ricco, vario e di altissima qualità, capace di promuovere il nostro territorio a livello regionale e nazionale, attrarre visitatori e turisti, generando un impatto positivo sulle nostre attività commerciali e ricettive, offrendo momenti di gioia, cultura e spettacolo per tutti i cittadini di ogni le età», aggiunge il primo cittadino.

«Un plauso e un ringraziamento particolare vanno all’assessore al Turismo, Giuseppe Ruzzu, il cui instancabile impegno, la meticolosa preparazione della domanda di partecipazione al bando e il lavoro svolto sono stati decisivi per l'ottenimento di questo importante finanziamento».

In questi giorni l’amministrazione sta definendo tutti i dettagli del programma per la notte di San Silvestro e un periodo festivo che possa superare ogni aspettativa.

