La Giunta comunale di Porto Torres ha deliberato la concessione del patrocinio all’associazione Arci Sardegna che, in cooperazione con l’associazione Deina, gestisce l’iniziativa pensata per accompagnare le giovani generazioni nel viaggio “Promemoria Auschwitz”, iniziativa alla scoperta e alla comprensione della complessità del mondo reale attraverso la consapevolezza del passato, affinché possano acquisire lo spirito critico necessario a un protagonismo nel presente.

L’Amministrazione comunale contribuirà alle spese di viaggio, con un contributo pari a 2.400 euro, a favore di 3 giovani, tra i 18 e i 25 anni, con la somma di 800 euro per ciascuno, in modo che possano visitare i campi di sterminio di Auschwitz e Birkenau intraprendendo un viaggio attraverso la storia, i luoghi e le persone travolti dalla furia nazifascista. “Promemoria Auschwitz” si basa sul presupposto che lo studio della Storia, unito alle emozioni della visita ai campi, possa accrescere la coscienza critica di futuri cittadini italiani ed europei.

Guardare alla storia della Seconda Guerra Mondiale, della Deportazione e della Shoah in chiave europea significa costruire la consapevolezza che i processi che ne sono alla base sono parte di un passato comune, così come lo sono le conseguenze sociali, politiche e culturali che quella storia ha prodotto.

La costruzione di una società civile non può che fondarsi su questi presupposti e i viaggi della memoria contribuiscono a educare una generazione di giovani europei che siano in grado di afferrare il senso profondo e complesso delle sfide del mondo attuale. La tappa più importante e intensa del progetto è il viaggio a Cracovia che si svolgerà presumibilmente nei giorni 18-23 febbraio 2026 e sarà preceduto e seguito da incontri formativi. Le domande dovranno pervenire entro le ore 23.59 di domenica 7 dicembre.

